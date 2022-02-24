Зеленский рассказал западным партнерам, как наказать Россию

Глава государства обратился к ЕС с призывом отключить Россию от SWIFT.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу стать плечом к плечу с нашей страной на фоне начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом он заявил на чрезвычайном заседании Евросовета.

"В Украине решается судьба Европы: если Путин не получит достойного ответа сейчас, то он пойдет дальше", — написал Зеленский в Фейсбук.

По его словам, Россию надо лишить средств на продолжение агрессии, а для этого необходимо отключить ее от банковской системы SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь Вооруженным силам Украины оружием и боеприпасами, а также поддержать миротворческую операцию ООН.

Глава государства сообщил, что наша страна потребует международно-правовых гарантий безопасности, четкой европейской перспективы и быстрых действий.

Как сообщалось ранее, обстрелы территории Украины продолжаются и в ночное время суток. Согласно данным СВ ВСУ, основные усилия противник сосредотачивает на Слобожанском, Северском, Таврическом направлениях.

Кроме того сообщалось, что противник захватил аэропорт Гостомель, что под Киевом, однако позже его удалось отбить.