Укр

Диверсионные группы в Киеве и страх НАТО: о чем говорил Зеленский в обращении к украинцам

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Кадр из обращения президента Новость обновлена 25 февраля 2022, 01:09
Кадр из обращения президента

Глава государства подвел итоги первого дня обороны

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу в связи с вторжением России.

Основные тезисы обращения президента:

  • потери Украины за один день 137 человек, 316 раненых
  • пограничники на острове Змеиный погибли, но не уступили врагу — им будет присвоено звание Героя Украины посмертно
  • враг наносит удары по гражданскому населению
  • президент остается в столице, его семья — в Украине
  • враг назначил Зеленского целью №1, а его семью — №2
  • есть информация о заходе в Киев диверсионных групп врага, киевлян призывают придерживаться комендантского часа
  • Украину поддерживают, но готовых воевать с нами нет
  • Украину не готовы принимать в НАТО из-за страха
  • Россия хочет говорить о нейтральном статусе Украины, но нужно говорить про окончание вторжения
  • судьба страны зависит от нашей армии, сил безопасности и народа.

"Телеграф" также сообщал про решение президента о всеобщей мобилизации. Она будет проводиться на всей территории Украины и в столице.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Обращение #Владимир Зеленский
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