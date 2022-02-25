Диверсионные группы в Киеве и страх НАТО: о чем говорил Зеленский в обращении к украинцам

Глава государства подвел итоги первого дня обороны

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу в связи с вторжением России.

Основные тезисы обращения президента:

потери Украины за один день 137 человек, 316 раненых

пограничники на острове Змеиный погибли, но не уступили врагу — им будет присвоено звание Героя Украины посмертно

враг наносит удары по гражданскому населению

президент остается в столице, его семья — в Украине

враг назначил Зеленского целью №1, а его семью — №2

есть информация о заходе в Киев диверсионных групп врага, киевлян призывают придерживаться комендантского часа

Украину поддерживают, но готовых воевать с нами нет

Украину не готовы принимать в НАТО из-за страха

Россия хочет говорить о нейтральном статусе Украины, но нужно говорить про окончание вторжения

судьба страны зависит от нашей армии, сил безопасности и народа.

"Телеграф" также сообщал про решение президента о всеобщей мобилизации. Она будет проводиться на всей территории Украины и в столице.