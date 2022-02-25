Диверсионные группы в Киеве и страх НАТО: о чем говорил Зеленский в обращении к украинцам
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Глава государства подвел итоги первого дня обороны
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу в связи с вторжением России.
Основные тезисы обращения президента:
- потери Украины за один день 137 человек, 316 раненых
- пограничники на острове Змеиный погибли, но не уступили врагу — им будет присвоено звание Героя Украины посмертно
- враг наносит удары по гражданскому населению
- президент остается в столице, его семья — в Украине
- враг назначил Зеленского целью №1, а его семью — №2
- есть информация о заходе в Киев диверсионных групп врага, киевлян призывают придерживаться комендантского часа
- Украину поддерживают, но готовых воевать с нами нет
- Украину не готовы принимать в НАТО из-за страха
- Россия хочет говорить о нейтральном статусе Украины, но нужно говорить про окончание вторжения
- судьба страны зависит от нашей армии, сил безопасности и народа.
"Телеграф" также сообщал про решение президента о всеобщей мобилизации. Она будет проводиться на всей территории Украины и в столице.