Укр

Срочно уничтожайте: украинцам показали, какие устройства наведения используют россияне

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Так может выглядеть устройство для корректировки обстрелов Новость обновлена 25 февраля 2022, 06:35
Так может выглядеть устройство для корректировки обстрелов

Если Вы увидели нечто подобное, поскорее нейтрализуйте его

Российские оккупанты с начала вторжения используют специальные маячки для обстрелов территории Украины.

Их фото показали в одном из районных управлений полиции Ровенской области, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что маячки могут быть яркого цвета и светиться в темноте, при их обнаружении следует немедленно выводить их из строя, чтобы помешать противнику обстреливать Украину.

Чтобы уничтожить такое устройство, достаточно просто как можно сильнее надавить на него ногой.

Как может выглядеть устройство
Как может выглядеть устройство
Так выглядит устройство после уничтожения
Так выглядит устройство после уничтожения

Как ранее сообщал "Телеграф", россияне также оставляют светящиеся в темноте метки для передвижения военной техники по дорогам Украины.

Помимо прочего, следует обращать внимание на подозрительных людей с красными элементами на одежде.

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