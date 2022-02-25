Укр

Фиксировать и уничтожать: В Укравтодоре показали, как выглядят отметки на дорогах, оставленные вражескими войсками

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Отметки на дорогах Новость обновлена 25 февраля 2022, 08:53
Отметки на дорогах

В Укравтодоре показали, как выглядят отметки на дорогах, которые оставляют вражеские российские войска для ориентировки ночью. Граждан просят их фиксировать и уничтожать.

Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует вражеское российское войско, в частности, ночью", — отметили в ведомстве.

Их просят уничтожать любыми доступными средствами: зарисовывать, присыпать землей, грязью или заливать смолой.

"Будьте бдительны и обязательно сообщайте о них полицию с помощью горячей линии 102", — призывает Укравтодор.

Призыв поддержали в соцсетях украинцы и общественные организации.

Теги:
#Укравтодор #Сигналы #Пометки
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