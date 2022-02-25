Фиксировать и уничтожать: В Укравтодоре показали, как выглядят отметки на дорогах, оставленные вражескими войсками
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В Укравтодоре показали, как выглядят отметки на дорогах, которые оставляют вражеские российские войска для ориентировки ночью. Граждан просят их фиксировать и уничтожать.
Призываем граждан фиксировать и уничтожать подобные отметки на дорогах и других инфраструктурных объектах страны. Это система сигналов, которую использует вражеское российское войско, в частности, ночью", — отметили в ведомстве.
Их просят уничтожать любыми доступными средствами: зарисовывать, присыпать землей, грязью или заливать смолой.
"Будьте бдительны и обязательно сообщайте о них полицию с помощью горячей линии 102", — призывает Укравтодор.
Призыв поддержали в соцсетях украинцы и общественные организации.