Лучшие сыновья Украины: стали известны имена двух погибших военных на Херсонщине

Они настоящие герои.

Во время атаки оккупационных войск в Херсонскую область погибли воины старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев.

Об этом информирует Генштаб ВС в Твиттере.

"24.02.2022 г. мы запомним навсегда! Во время вторжения российских войск на территории Херсонской области мы потеряли лучших сыновей Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Большая и тяжелая потеря для семей наших собратьев, родных, друзей и каждого из нас. Вечная память ГЕРОЯМ!", — сказано в сообщении.

Сержант Александр Зверев

Старший солдат Богдан Алексейчук

Как сообщалось, по состоянию на конец первого дня полномасштабной войны РФ с Украиной, по предварительным данным, погибли 137 украинцев, 316 ранены.

Всем 13 погибшим на Змеином воинам будет присвоено звание Героя Украины посмертно.

Отметим, российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.