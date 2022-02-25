Укр

Лучшие сыновья Украины: стали известны имена двух погибших военных на Херсонщине

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Погибли Богдан Алексейчук и Александр Зверев Новость обновлена 25 февраля 2022, 11:36
Погибли Богдан Алексейчук и Александр Зверев

Они настоящие герои.

Во время атаки оккупационных войск в Херсонскую область погибли воины старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев.

Об этом информирует Генштаб ВС в Твиттере.

"24.02.2022 г. мы запомним навсегда! Во время вторжения российских войск на территории Херсонской области мы потеряли лучших сыновей Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Большая и тяжелая потеря для семей наших собратьев, родных, друзей и каждого из нас. Вечная память ГЕРОЯМ!", — сказано в сообщении.

Сержант Александр Зверев
Сержант Александр Зверев
Старший солдат Богдан Алексейчук
Старший солдат Богдан Алексейчук

Как сообщалось, по состоянию на конец первого дня полномасштабной войны РФ с Украиной, по предварительным данным, погибли 137 украинцев, 316 ранены.

Всем 13 погибшим на Змеином воинам будет присвоено звание Героя Украины посмертно.

Отметим, российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.

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#Россия #Вторжение
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