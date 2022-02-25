Лучшие сыновья Украины: стали известны имена двух погибших военных на Херсонщине
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Они настоящие герои.
Во время атаки оккупационных войск в Херсонскую область погибли воины старший солдат Богдан Алексейчук и сержант Александр Зверев.
Об этом информирует Генштаб ВС в Твиттере.
"24.02.2022 г. мы запомним навсегда! Во время вторжения российских войск на территории Херсонской области мы потеряли лучших сыновей Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Большая и тяжелая потеря для семей наших собратьев, родных, друзей и каждого из нас. Вечная память ГЕРОЯМ!", — сказано в сообщении.
Как сообщалось, по состоянию на конец первого дня полномасштабной войны РФ с Украиной, по предварительным данным, погибли 137 украинцев, 316 ранены.
Всем 13 погибшим на Змеином воинам будет присвоено звание Героя Украины посмертно.
Отметим, российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.
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