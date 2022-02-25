Как быстро сообщить о вражеских метках на дорогах
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Киберполиция создала специальный бот для сообщений о найденных метках
Российские оккупанты продолжают оставлять на дорогах Украины специальные ночные метки. Вражеская армия, которая вторглась в Украину в четверг утром, 24 февраля, при помощи специальных значков хочет облегчить себе наступление в ночное время.
Кроме того, что их необходимо уничтожать, их еще и можно фиксировать, а данные отправлять в единую базу на Google Maps. Киберполиция Украины сообщает, что создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.
Можно сфотографировать точки и они попадут в единственную базу на Google Maps.
Напомним, чтобы не допустить российские войска в столицу Украины были подорваны несколько мостов через реки на подходах к городу.
Также в Украине продолжаются столкновения по линии фронта — потерян Конотоп. Ведутся бои на юге Украины. Атака идет и через электронные средства связи — почту и соцсети. Украинцев предупреждают не переходить по непроверенным ссылкам, а также не доверять российским фейкам.
"Телеграф" собирает и публикует в режиме онлайн все ключевые события в Украине и мире в связи с российским нападением в материале "Война: войска Путина прорвали границу, Россия ведет обстрел городов по всей карте Украины".
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