Как быстро сообщить о вражеских метках на дорогах

Киберполиция создала специальный бот для сообщений о найденных метках

Российские оккупанты продолжают оставлять на дорогах Украины специальные ночные метки. Вражеская армия, которая вторглась в Украину в четверг утром, 24 февраля, при помощи специальных значков хочет облегчить себе наступление в ночное время.

Кроме того, что их необходимо уничтожать, их еще и можно фиксировать, а данные отправлять в единую базу на Google Maps. Киберполиция Украины сообщает, что создала специальный бот для сообщений об обнаруженных метках, которые оккупанты оставляют на дорогах.

Можно сфотографировать точки и они попадут в единственную базу на Google Maps.

Напомним, чтобы не допустить российские войска в столицу Украины были подорваны несколько мостов через реки на подходах к городу.

Также в Украине продолжаются столкновения по линии фронта — потерян Конотоп. Ведутся бои на юге Украины. Атака идет и через электронные средства связи — почту и соцсети. Украинцев предупреждают не переходить по непроверенным ссылкам, а также не доверять российским фейкам.

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