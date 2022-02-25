Украинцы сбили "не имеющий аналогов" Су-35 российских оккупантов (видео)

Украинцы уничтожили еще один самолет РФ

Во время ожесточенного боя бойцов Воздушных сил Вооруженных сил Украины с российскими оккупантами самолета МиГ-29 удалось подбить многоцелевой истребитель Су-35, который в России окрестили "не имеющим аналогов".

Кадры, на которых ясно видно, как украинский самолет попал во враждебную цель, обнародовали на официальной странице Командования Воздушных Сил ВСУ в пятницу, 25 февраля.

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Ранее "Телеграф" сообщал, как в Киевской области упал военный самолет ВСУ. Кроме этого, пользователи сети показали видео, на котором колонна российской техники из города Джанкой, что во временно оккупированном Крыму, готовится зайти на территорию материковой Украины.

Также напомним, как украинские бойцы из рядов Вооруженных сил Украины "хлебом и солью" встречают российскую боевую технику, которая лежит разбитой на подъездах к украинским городам.

Кроме того, мы писали, как в столице ночью и утром 25 февраля были обстрелы, в результате которых повреждено несколько жилых построек. ПВО удалось сбить ракеты на подлете, однако обломки одного из них упали на один из жилых домов.