Россия атаковала корабль под флагом страны НАТО: подробности
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В настоящее время связь с морским судном утеряна
В Румынии в 12 милях от порта Южный бункеровщик "Миллениум Спирит" был подбит российским кораблем.
Об этом на своей официальной странице в пятницу, 25 февраля, сообщил Главнокомандующий Военных сил Украины Валерий Залужный.
Кроме того, он отметил, что на данный момент детали происшествия устанавливаются, но связи с судном нет.
Новость дополняется…
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