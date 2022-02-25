Укр

Россия атаковала корабль под флагом страны НАТО: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Новая атака России на море Новость обновлена 25 февраля 2022, 14:21
Новая атака России на море

В настоящее время связь с морским судном утеряна

В Румынии в 12 милях от порта Южный бункеровщик "Миллениум Спирит" был подбит российским кораблем.

Об этом на своей официальной странице в пятницу, 25 февраля, сообщил Главнокомандующий Военных сил Украины Валерий Залужный.

Кроме того, он отметил, что на данный момент детали происшествия устанавливаются, но связи с судном нет.

Публикация Залужного в соцсети

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Теги:
#Украина #Россия #Война #Корабль
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