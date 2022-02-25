Путин уже готов к переговорам с Украиной
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Об этом Путин заявил в телефонном разговоре председателем КНР Си Цзиньпином.
Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре председателем КНР Си Цзиньпином.
Об этом сообщают "РИА Новости".
"Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", — заявил Путин, слова которого приводит МИД КНР.
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