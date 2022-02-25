Укр

Путин уже готов к переговорам с Украиной

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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Владимир Путин Новость обновлена 25 февраля 2022, 14:24
Владимир Путин

Об этом Путин заявил в телефонном разговоре председателем КНР Си Цзиньпином.

Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне", — заявил Путин, слова которого приводит МИД КНР.

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