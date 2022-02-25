Российские оккупанты значительными силами двигаются в направлении Киева

Генеральный штаб ВСУ опубликовал актуальную сводку.

Российские оккупанты, которые вторглись в Украину 24 февраля, продолжают полномасштабное наступление на территории нашей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.

В Генштабе поделились оперативной информацией на 13:00 25 февраля.

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины в ранее избранных направлениях при поддержке дальней оперативно-тактической авиации и с применением высокоточного оружия дальнего действия.

На Волынском направлении активных действий наземных группировок не отмечено. Авиация противника продолжает демонстрационные действия на территории Республики Беларусь вдоль северного участка государственной границы Украины.

На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении Киева.

Пытаясь сохранить темпы наступления противник вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска.

С тяжелыми боями подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен.

Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус.

Остальные подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии столкновения.

Наша система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и, как минимум, два самолета ВКС РФ", — сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин согласен на переговоры с Украиной.