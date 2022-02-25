Укр

Российские оккупанты значительными силами двигаются в направлении Киева

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
953
Генштаб поделился акутальными новостями Новость обновлена 25 февраля 2022, 16:11
Генштаб поделился акутальными новостями

Генеральный штаб ВСУ опубликовал актуальную сводку.

Российские оккупанты, которые вторглись в Украину 24 февраля, продолжают полномасштабное наступление на территории нашей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.

В Генштабе поделились оперативной информацией на 13:00 25 февраля.

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины в ранее избранных направлениях при поддержке дальней оперативно-тактической авиации и с применением высокоточного оружия дальнего действия.

На Волынском направлении активных действий наземных группировок не отмечено. Авиация противника продолжает демонстрационные действия на территории Республики Беларусь вдоль северного участка государственной границы Украины.

На Полесье оккупанты значительными силами продолжают наступление в направлении Киева.

Пытаясь сохранить темпы наступления противник вводит в отдельных направлениях вторые эшелоны группировок. Отмечено выдвижение дополнительных подразделений в направлении Скадовска.

С тяжелыми боями подразделения Объединенных сил остановили продвижение противника и сохранили свои позиции. Мост через реку Северский Донец в районе населенного пункта Счастье разрушен.

Подразделения морской пехоты закрепились на правом берегу реки Кальмиус.

Остальные подразделения механизированных частей закрепились на определенных рубежах по линии столкновения.

Наша система противовоздушной обороны за сегодня уничтожила несколько баллистических ракет и, как минимум, два самолета ВКС РФ", — сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин согласен на переговоры с Украиной.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
РФ исключат из Совета Европы
Мир
Россию выгоняют из Совета Европы за вторжение в Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
РФ исключат из Совета Европы
Россию выгоняют из Совета Европы за вторжение в Украину
Дата публикации
Категория
Европа наконец-то нанесла "удар" по верхушке власти РФ
ЕС согласовал санкции лично против Путина и Лаврова: детали
Дата публикации
Категория
Руслан Стефанчук
Спикер Рады обратился к правительствам мира: закройте небо над ЧАЭС
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Путин согласился на переговоры с Украиной и назначил место
Дата публикации
Категория
Сумская областная военно-гражданская администрация
На Сумщине российская армия обстреляла жилые дома и детсад: есть тяжело раненые дети, сообщают о погибших