Подстрелили свои же: появилось видео допроса очередного российского пленника

Российские захватчики уверяют своих солдат, что первой напала Украина.

Второй день ведутся бои между Россией и Украиной, и все это время украинские защитники мужественно борются с оккупантами. Им уже удалось сжечь целую колонну российских захватчиков и взять в плен несколько бойцов из РФ.

На телеграм-канале "Оперативний ЗСУ" появилось видео допроса одного из пленных, который рассказал много "интересного".

Парень признался, что российские главнокомандующие офицеры уверяли их, что Украина напала первой на РФ, и они едут защищать свою Родину. Также пленный отметил, что российские военные не ожидали такого сопротивления от украинских защитников.

Отметим, что российский пленный находится в больнице, а попал он туда потому, что его подстрелили свои же, а лейтенанта, под руководством которого он служил, вообще убили — свои же.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне, 24 февраля, лидер страны-агрессора Владимир Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. После соответствующего заявления в разных уголках украинского государства серийно раздавались взрывы. Согласно имеющимся данным, во время развернувшегося на территории аэропорта в Гостомеле побоища российский десант украинским бойцам все же удалось отбить.

Уже в пятницу, 25 февраля, идет второй день войны России с Украиной, поэтому президент Владимир Зеленский обратился к гражданам страны и призвал "останавливать врага везде, где он виден".

Также напомним, что в результате российских обстрелов возле станции метро "Харьковская" в Киеве в ночь на 25 февраля травмы разной степени тяжести получили восемь человек.

Кроме того, мы писали Россия совершила авиаудар по столице прямо посреди ночи, после чего обломки одной из ракет упали на здание многоэтажного жилого дома.