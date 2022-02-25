Укр

Польша передала Украине партию оружия и боеприпасов: подробности

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Колонна с боеприпасами для ВСУ от Польши Новость обновлена 25 февраля 2022, 22:52
Колонна с боеприпасами для ВСУ от Польши

Колонна с нужными ВСУ боеприпасами от Польши уже в Украине

Польша на практике оказывает материальную поддержку Украине в условиях объявленной Россией войны и уже направила первую колонну с боеприпасами для украинских Вооруженных сил.

"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже добралась до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", написал министр обороны Польши Мариуш Блащак в своем аккаунте в Твиттер.

Позже советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что именно передает Польша Украине:

  • 60 мм минометов (100 шт.) и боеприпасов к ним (1500 шт.), БПЛА (8 комплектов).
  • Планируется передача боеприпасов V категории и кевларовых шлемов V категории:
  • 152 мм кумулятивные боеприпасы – 1770 шт;
  • 23 мм боеприпасы к автоматическим орудиям – 25 336 шт.;
  • 23 мм подкалиберные боеприпасы к автоматическим орудиям – 5 000 шт. (возможно дополнительно 66 тыс. шт.);
  • Кевларовые боевые шлемы – 42 тыс. шт.
  • Выражена готовность передачи ПТРК Javelin после согласования с США о дополнительной закупке на замену этих ПТРК, которые могут быть переданы нам (в ВС КП незначительное количество этих ПТРК).
  • Готовы передать 5,56x45 мм автоматов "Grot" – 10 тыс. шт.

Ранее глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что одной из стран принято решение предоставить Украине не только патроны, но и мины для минометов и ракеты для реактивной системы залпового огня "Град".

Теги:
#Украина #Польша #Россия #Война #Боеприпасы
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