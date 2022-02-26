Российская техника и авиация уничтожается: свежая сводка по войне в Украине

Бои идут по всей стране, ВСУ дают отпор оккупантам, враг несет потери.

К началу третьего дня войны России против Украины продолжаются упорные бои по всей стране, оккупанты пытаются взять контроль над Киевом.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, ночью в Черном море российский дрон атаковал корабль "Григорий Куропятников" украинских пограничников, но его сбили на подлете к Черноморску.

"Морские пограничники открыли огонь по дрону, который взял курс на украинский берег. Он был сбит на подлете к Черноморска", — говорится в сообщении.

Сейчас корабль продолжает нести службу в Черном море.

Генштаб ВСУ на утро 26 февраля сообщает, что в начале суток в районе проведения ООС Воздушные Силы ВС Украины сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

Еще один Су-25 российских оккупантов, летевший в направлении Винницы, уничтожен украинским пилотом самолета Су-27.

Также истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД оккупантов и уничтожил врага.

Журналист Роман Цимбалюк сообщил, что после падения ИЛ-76 в Василькове погибли не все.

"4 — пленных, умоляют Путина не посылать больше никого в украинский ад. Около 10 солдат РФ — продолжают отстреливаться. Им выставлен ультиматум: сложить оружие или будут уничтожены. Полоса под надежным огневым контролем. Никто сюда без разрешения не приземлится", — написал Цимбалюк.

На улицах Киева сейчас проходят активные боевые действия. В частности, уничтожена колонна техники.

"На метро "Берестейская" 101-й бригадой уничтожена колонна: 2 легковушки, 2 грузовика с боекомплектом, танк. Все спокойно, всех положили", — сказано в сообщении Сухопутных войск Украины.

В штабе отмечают, что везде враг получает достойный отпор и несет потери.

Отметим, что президенту Владимиру Зеленскому власти США предлагали эвакуироваться, но он отказался. Президент записал видео из Киева – прямо из-под Офиса Президента, обратился к украинцам и сообщил, что ночь на 26 февраля будет очень тяжелой.