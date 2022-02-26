Путин применяет тактику вермахта: боец спецназа рассказал, чем могут ответить ВСУ

Как может ВСУ продолжить борьбу с ВС Россией

На третий день противостояния российской агрессии, на передовой сложилась непростая ситуация выход из которой может подсказать испытанная временем тактика.

Участник боевых действий на Донбассе, военнослужащий ССО МО Украины рассказал "Телеграфу" как могут выглядеть дальнейшие действия ВСУ.

"По сути, ВС РФ применяют тактику немецкого вермахта времен Великой Отечественной войны – прорывы механизированных колонн по автодорогам в тыл, с целью отрезать обороняющихся от снабжения. В уличные бои при этом стараются не втягиваться, вводить туда технику опасно из-за плохого обзора для экипажа", - говорит кратко о сути наступательной тактики ВС РФ наш собеседник.

По его словам наиболее логичным выходом из данной ситуации было бы также вспомнить опыт Великой Отечественной войны - выпрямление линии фронта, чтобы сократить расстояние для снабжения сил и большего сосредоточения войск в важных пунктах.

"Скорее всего будет принято решение оставить часть позиций, очень вероятно, что это будет Луганская область, но окончательное решение будет за командованием", — предполагает собеседник "Телеграфа".

При этом как говорит наш собеседник у этой тактики оккупантов есть и своя проблема - с учетом применяемых ВС РФ сил, снабжать ударные группировки приходится также по автодорогам, что усложняет логистику.

"Группировка из Беларуси на Киев насчитывает около 30 тысяч и снабжать их исключительно по автодорогам непростая задача", — подчеркивает украинский боец.

Как сообщает Луганская облгосадминистрация Украина утратила контроль над Станицей Луганской, все чаще сообщается о проблемах со снабжением у оккупантов.