Укр

А как же "потерь нет"? Украина просит Красный Крест вывезти тысячи трупов российских военных в РФ

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Верещук была откровенна и прямолинейна Новость обновлена 26 февраля 2022, 12:58
Верещук была откровенна и прямолинейна

Если ситуация усугубится, армия РФ потеряет еще больше своих бойцов

Потери военных Российской Федерации исчисляются тысячами погибших солдат и офицеров, при этом в Москве такие цифры умалчиваются. Украина вынуждена обращаться за помощью в Международную организацию Красного Креста, чтобы та организовала вывоз тел убитых в Россию.

Об этом говорилось в выступлении министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в субботу, 26 февраля.

По ее словам, на территории Украины находятся сотни погибших российских военнослужащих. Россия не спешит возвращать их на родину.

"Это гуманитарная проблема, и мы просим [Красный Крест] сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и попали в Российскую Федерацию", — подчеркнула чиновница.

По мнению Ирины Верещук, представители государства-оккупанта должны понимать, какие потери понесла их армия, попытавшись захватить украинскую землю. Также она обратилась к россиянам с просьбой сделать так, чтобы их земляков пало в Украине как можно меньше.

Стоит отметить, что потери Украины намного меньше, чем у противника. Сообщается, что соотношение только погибших рассчитывается в пропорции 17:1. Причем украинская сторона подсчитывает потери, включая гражданское население. Более тысячи наших соотечественников получили ранения.

Также "Телеграф" писал, как на количество раненых российских солдат реагируют медсестры из военных госпиталей РФ. Спойлер – они, мягко говоря, удивлены.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Красный Крест #Потери #Ирина Верещук
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