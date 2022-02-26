Укр

Россияне погибают, и никто их не спасает: ВСУ мощно ударили по оккупантам с неба

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Украинские бойцы уверенно удерживают позиции Новость обновлена 26 февраля 2022, 13:13
Украинские бойцы уверенно удерживают позиции

Бойцы ВСУ уничтожают противника

Во время упорных боев с украинскими защитниками на территории Черниговщины и Сумщины российские оккупанты понесли серьезные потери.

Соответствующую информацию обнародовали в субботу, 26 февраля, на странице "Оперативное командование "Север"" в соцсети.

Согласно имеющимся сведениям, в северных окрестностях города Конотоп бойцы Вооруженных сил Украины нанесли авиаудар по противнику. Подразделения армии Российской Федерации потеряли около 30 единиц бронированной техники и спецавтомобилей. Информация по поводу "живых потерь" уточняется. Те, кому удалось уцелеть после встречи с украинскими защитниками, разбегаются в неизвестных направлениях.

Кроме того, есть данные, что в населенном пункте Большая Дорога Нежинского района авиаударом было уничтожено около 15 единиц вражеской техники. А на минском направлении ВСУ уничтожили понтонную переправу через реку и нанесли удары по противнику, в результате чего 20 единиц техники превратились в металлолом.

Также отмечается, что очень многие россияне погибли или были ранены. Командование русских подразделений их не эвакуируют.

Публикация по соцсетям

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Погибшие #Вторжение #Оккупанты
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