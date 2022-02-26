Бойцам нужна помощь: Резников обратился к украинцам

В Минобороны сообщили, что враг пытается сменить тактику.

По состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

В Минобороне предостерегли, что в Киеве, Харькове и других городах действуют корректировщики, которые могут навести огонь на ваши дома или проложить дорогу российским войскам. Они глаза врага.

"Если вы видите подозрительных лиц, устанавливающих маяки, наносят метки или не могут четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте, задерживайте их самостоятельно или информируйте терроборону. Задержанные могут стать источником полезной информации.

Отдельно обращаюсь к тем, кто сознательно сотрудничает с российскими оккупантами или может быть введен ими в заблуждение обещаниями "заработать".

За двое суток российские изверги убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены.

В таких обстоятельствах вас просто могут не захотеть или не успеть задержать живыми. Откажитесь от преступных намерений, пока не поздно. Особая просьба для жителей украинских сел и небольших городков, а также всех, у кого есть подходящий случай. Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага", — написал он в Фейсбук.