Укр

Усик записал обращение к Путину: видео

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Александр Усик обратился к Путину Новость обновлена 26 февраля 2022, 15:00
Александр Усик обратился к Путину

Александр Усик призвал россиян не отправлять своих солдат в Украину

Украинский боксер Александр Усик записал обращение к россиянам и лично президенту России Владимиру Путину. Прославленный спортсмен потребовал остановить войну в Украине.

Соответствующее видео он опубликовал в своих соцсетях.

"Меня зовут Усик Александр Александрович. Я хочу обратиться к российскому народу. Если мы считаем друг друга братьями, православными – не отпускайте своих военных, детей в нашу страну. Не воюйте с нами", — призвал Усик россиян.

Он также обратился к российскому президенту Владимиру Путину.

"Еще хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину – вы можете остановить эту войну. Не ставьте нам никаких условий. Просто сядьте за стол переговоров. Просто поговорите, все должно остановиться. Наши дети, наши мамы, наши люди прячутся в подвалах. Мы в своей стране, не можем по-другому. Защищаемся. Остановите это. Остановите эту войну", — призвал спортсмен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Усик #Александ Усик
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