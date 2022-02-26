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Плачет и просит о помиловании: видео "грозного кадыровца" в плену украинцев

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Наталия Чебан Наталия Чебан
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В Украине в плен начали попадать т.н. кадыровцы Новость обновлена 26 февраля 2022, 15:33
В Украине в плен начали попадать т.н. кадыровцы

Украинские бойцы продолжают удерживать врага на позициях

Военные из подроссийской Чечни, так называемые "кадыровцы", ранее отправившиеся в Украину, чтобы воевать бок о бок с российскими захватчиками и угрожали бойцам Вооруженных сил буквально уничтожить каждого, кто не сложит оружие, уже сегодня, 26 февраля, плачут под прицелами наших стволов и молят о пощаде.

Видео допроса одного из таких "кадыровцев" в своем Telegram-канале обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

Допрос пленника

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно последним сведениям, которые предоставляют в пресс-центрах Минобороны и Вооруженных сил Украины, количество погибших военнослужащих, прибывших на украинские территории, насчитывается уже в нескольких тысячах человек.

Также напомним, что в Харькове оккупантами было обстреляно несколько жилых домов, а в городе Чернигове под вражеский обстрел оккупантов попало здание управления СБУ.

Кроме этого, следует добавить, что у руководства украинских городов приняли решение по продлению комендантского часа. В частности, в столице время жестких ограничений будет держать с 8 часов утра и до 17 часов вечера.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Пленные
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