Плачет и просит о помиловании: видео "грозного кадыровца" в плену украинцев

Украинские бойцы продолжают удерживать врага на позициях

Военные из подроссийской Чечни, так называемые "кадыровцы", ранее отправившиеся в Украину, чтобы воевать бок о бок с российскими захватчиками и угрожали бойцам Вооруженных сил буквально уничтожить каждого, кто не сложит оружие, уже сегодня, 26 февраля, плачут под прицелами наших стволов и молят о пощаде.

Видео допроса одного из таких "кадыровцев" в своем Telegram-канале обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

Допрос пленника

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно последним сведениям, которые предоставляют в пресс-центрах Минобороны и Вооруженных сил Украины, количество погибших военнослужащих, прибывших на украинские территории, насчитывается уже в нескольких тысячах человек.

Также напомним, что в Харькове оккупантами было обстреляно несколько жилых домов, а в городе Чернигове под вражеский обстрел оккупантов попало здание управления СБУ.

Кроме этого, следует добавить, что у руководства украинских городов приняли решение по продлению комендантского часа. В частности, в столице время жестких ограничений будет держать с 8 часов утра и до 17 часов вечера.