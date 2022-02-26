Швеция нанесла удар по России на футбольном фронте

Шведы отказываются играть с россиянами.

Уже в марте состоятся решающие матчи в европейском отборе на чемпионат мира по футболу-2022. После российского агрессии в Украине сборная Швеция отказалась выходить на поле в потенциальном поединке со сборной РФ.

Об этом сообщает Шведская футбольная ассоциация на своей официальном сайте.

Шведские футбольные функционеры решили, что не стоит играть с Россией в таких условиях.

"Правление Шведской футбольной ассоциации приняло решение, что мужская сборная Швеции не будет играть в возможном матче со сборной России в стыковых матчах к чемпионату мира независимо от того, где он будет проходить. Совет также призывает ФИФА отменить мартовские матчи, в которых участвует Россия", — гласит сообщение организации.

Напомним, в полуфинале стыковых матчей к чемпионату мира — 2022 сборная РФ должна сыграть с Польшей, а Швеция — с Чехией. Победители пар встретятся в финале, в котором определится счастливчик, который и отправится на Мундиаль. Примечательно, что в Польше уже отказались играть с РФ. В ближайшее время УЕФА и ФИФА примут решение по матчам сборной России.

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