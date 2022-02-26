Отец оккупанта, попавшего в плен в Украине: "Почему сыновья олигархов не служат?"

В Ассоциацию солдатских матерей России звонят десятки родных, чьи близкие сейчас воюют против Украины

Уже в первые часы российского вторжения в Украину военнослужащими ВСУ были взяты в плен первые оккупанты, которых взяли в плен военнослужащие 93 механизированной бригады СВ Украины. Пленные представились военнослужащими в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка. Однако оба соврали.

Российскому телеканалу "Дождь" удалось установить фамилии обоих, ими оказались Рафик Рахманкулов и Магомедгаджи Магомедгаджиев и пообщаться с отцом одного из них — Рушаном Рахманкуловым.

Как заявил сам отец, его сын только в мае 2021 года был призван на срочную службе и всего 1,5 месяца назад заключил контракт на службу в Наро-Фоминской танковой дивизии в Подмосковье. О пленении сына Рушан Рахманкулов узнал из украинских СМИ и сперва подумал что это фейк, тем более в МО РФ дать информацию ему отказались.

"Сказали, мы над этим работаем", - цитирует отец плененного российского военнослужащего ответы из Минобороны России.

По своим каналам Рушану Рахманкулову удалось узнать, что его сын действительно в плену. Общался со своим ребенком он нечасто, а примерно 1,5-2 недели назад узнал, что часть сына перебрасывают "ближе к Харькову". Свое отбытие Рафик объяснял отцу "учениями", с которых он вернется в Москву 25 февраля. Однако уже 23 февраля примерно в 11 часов вечера сын признался отцу, что они будут пересекать границу с Украиной. Подтверждение о плене сына Рушан узнал буквально в день интервью от руководства воинской части в которой служит Рафик, но что делается для этого освобождения - не уточнили.

Ради освобождения сына отец готов общаться с любой стороной.

"С украинской стороны для меня главное чтобы он был жив-здоров и я мог его вернуть в Российскую Федерацию, а с российской стороны я не понимаю — почему это вообще делается? Почему сыновья олигархов не служат? Я не хочу чтобы мой сын был просто пушечным мясом, но просто так оно и выглядит", — признается Рушан Рахманкулов.

В свою очередь председателя Ассоциации солдатских матерей Светлана Голуб признается, что к ней приходят до 5-6 звонков в час от людей, чьи близкие могут находиться на территории Украины, но связи с ними нет. Молчит и МО РФ.

Среди россиян попавших в плен к ВСУ оказываются не только военнослужащие, но и сотрудники Росгвардии, прежде всего ОМОНа и СОБРа.