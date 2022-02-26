"Мы будем бороться столько, сколько нужно": новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в третий день вторжения России выступил с новым заявлением.

"Готовность украинцев защищать свое государство, наша солидарность друг с другом и храбрость — сломали сценарий оккупации нашей страны. Мир увидел — украинцы могущественные. Украинцы смелые. Украинцы — на своей родной земле и никогда ее не сдадут. Не удивительно, что именно у таких людей всегда друзья более мощные, чем враги", — отметил президент.

По словам Зеленского, в течение дня он говорил с лидерами государств-друзей Украины: "А практический результат? Вот он: SWIFT. Как много в этом слове для Российской Федерации! Отключение от глобальной финансовой цивилизации. Наши дипломаты боролись круглосуточно и вдохновенно за то, чтобы все страны Европы согласовали сильное и справедливое решение отключить Россию от международной межбанковской сети. Есть и эта победа. Это миллиарды и миллиарды убытков для России – конкретная цена за это подлое вторжение в Украину".

Глава государства напомнил, что сегодня в Киеве был солнечный день. "День, который оккупанты пытались нам разрушить, как и все остальное в стране. Но сегодня же и первый день жизни девочки, которая в ночь на эту субботу родилась в Киевском метрополитене. Сейчас это укрытие. Мы даем достойный отпор – уверен, вы видите это в новостях. Хочу сказать еще только одно. Мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет ни одного шанса в этой бесспорно народной войне!", — заявил Зеленский.

Ранее в субботу министр обороны Алексей Резников дал новые сведения о положении дел с российским вторжением.