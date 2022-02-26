Россия с большим трудом захватывает Украину: карта по состоянию на 26 февраля

Блицкриг россиян провалился.

На третий день войны российские оккупанты приостановили свое наступление на территории Украины. Захватчики не сумели захватить ни единого областного центра в Украине, а главной их целью остается столица нашей родины — Киев.

Общественный деятель Илья Пономарьов на своей страничке в Facebook опубликовал карту боевых действий на территории Украины на 18:00 26 февраля.

Российские захватчики пытаются захватить Киев, к которому подходят значительные силы врага. Кроме того, их целью является Харьков, под которым россияне расстреляли автобус с мирными жителями. Захватчики получают жесткий отпор со стороны украинцев на всех направлениях. Также идут бои под Херсоном, где оккупанты вероломно обстреляли машину скорой помощи. 26 февраля россияне обстреляли Чернигов "Градами".

Ранее сообщалось, что мир жестко отреагировал на российскую агрессию. Даже Германия передумала и разрешила поставку в Украину своего вооружения другими странами-партнерами. Кроме того, Россию в ближайшее время могут отключить от SWIFT — решение уже есть. В субботу, на Черниговщине разбили большую колонну российской техники.