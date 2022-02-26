На левом берегу Киева слышны мощные взрывы
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Очевидцы сообщают, что в одном из домов пошла трещина
В Киеве со стороны левого берега мощные взрывы, в одном из домов пошла трещина, всех срочно эвакуируют в бомбоубежище.
Об этом сообщает журналист Vesti.ua.
Также в Киеве снова звучат сирены.
На правом берегу Киева слышна стрельба.
Напомним, что утром 26 февраля ракета оккупантов попала в жилой дом в Киеве.
Ранее сообщалось, что под Мариуполем 3 мирных жителя погибли от обстрелов российской армии, ранен ребенок.
Также "Телеграф" сообщал, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.
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