Укр

На левом берегу Киева слышны мощные взрывы

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Киев Новость обновлена 26 февраля 2022, 20:11
Киев

Очевидцы сообщают, что в одном из домов пошла трещина

В Киеве со стороны левого берега мощные взрывы, в одном из домов пошла трещина, всех срочно эвакуируют в бомбоубежище.

Об этом сообщает журналист Vesti.ua.

Также в Киеве снова звучат сирены.

На правом берегу Киева слышна стрельба.

Напомним, что утром 26 февраля ракета оккупантов попала в жилой дом в Киеве.

Ранее сообщалось, что под Мариуполем 3 мирных жителя погибли от обстрелов российской армии, ранен ребенок.

Также "Телеграф" сообщал, что несмотря на жесткое и неожиданное нападение со стороны страны-агрессора, во время упорных боев украинские герои дали мощный отпор российским фашистам, ведь только за двое суток мы уничтожили более трех тысяч вражеских оккупантов и сотни единиц их военной техники.

Теги:
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