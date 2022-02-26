Не только «коктейль»: силовики рассказали, как еще можно бороться с оккупантами
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 515
В силовых структурах рассказали как можно останавливать колонны снабжения врага
Все чаще рядовые украинцы из числа территориальной обороны и местных жителей оказывают сопротивление российским оккупантам, уничтожая тыловые колонны техники, прежде всего с топливом.
По словам представителей силовых структур рядовые украинцы могут оказывать сопротивление агрессору не только с оружием или коктейлем Молотова в руках, но и задерживая его колонны снабжения:
- блокировать дороги;
- устраивать завалы;
- поджигать лес и многое другое.
Вооруженные силы Украины тем временем делают свою работу, уничтожая боевую технику и авиацию врага.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-