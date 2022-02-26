Не только «коктейль»: силовики рассказали, как еще можно бороться с оккупантами

В силовых структурах рассказали как можно останавливать колонны снабжения врага

Все чаще рядовые украинцы из числа территориальной обороны и местных жителей оказывают сопротивление российским оккупантам, уничтожая тыловые колонны техники, прежде всего с топливом.

По словам представителей силовых структур рядовые украинцы могут оказывать сопротивление агрессору не только с оружием или коктейлем Молотова в руках, но и задерживая его колонны снабжения:

- блокировать дороги;

- устраивать завалы;

- поджигать лес и многое другое.

Вооруженные силы Украины тем временем делают свою работу, уничтожая боевую технику и авиацию врага.