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Россия за день войны против Украины потеряла больше войск, чем за 8 лет войны в Сирии — The Economist

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Горящая техника ВС РФ
Горящая техника ВС РФ

Украинские воины отчаянно противятся врагу

Российское наступление на Украину продолжается, но наши защитники продолжают держать оборону. То, что украинская армия уже третий день сдерживает и успешно обороняется от российских вооруженных сил, могло вызвать определенное недоумение у постороннего читателя, считает издание The Economist.

На его сайте обнародован материал, в котором отмечается, что расходы нашего государства на военную сферу меньше, чем даже у города-государства Сингапура.

Отмечено, что можно было бы ожидать односторонних боевых действий, но несмотря на многочисленность и преимущество в вооружении РФ, украинские войска за сутки нанесли России большие потери, чем за восемь лет в Сирии.

Сводная статистика издания
Сводная статистика издания

На юге и востоке Украины противотанковые отряды сдержали российское наступление. Со стороны Черниговщины на железной дороге ВСУ взорвали эшелон с топливом для захватчиков. Поскольку железнодорожное сообщение с Россией невозможно из-за отсутствия рельсов, а техника без топлива не едет — это замедлило оккупантов.

Ранее Телеграф писал, что количество убитых российских захватчиков идет на тысячи, а пленных — на сотни.

Теги:
#Украина #Россия #Вторжение #Оккупанты из РФ
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