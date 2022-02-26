Россия за день войны против Украины потеряла больше войск, чем за 8 лет войны в Сирии — The Economist

Украинские воины отчаянно противятся врагу

Российское наступление на Украину продолжается, но наши защитники продолжают держать оборону. То, что украинская армия уже третий день сдерживает и успешно обороняется от российских вооруженных сил, могло вызвать определенное недоумение у постороннего читателя, считает издание The Economist.

На его сайте обнародован материал, в котором отмечается, что расходы нашего государства на военную сферу меньше, чем даже у города-государства Сингапура.

Отмечено, что можно было бы ожидать односторонних боевых действий, но несмотря на многочисленность и преимущество в вооружении РФ, украинские войска за сутки нанесли России большие потери, чем за восемь лет в Сирии.

Сводная статистика издания

На юге и востоке Украины противотанковые отряды сдержали российское наступление. Со стороны Черниговщины на железной дороге ВСУ взорвали эшелон с топливом для захватчиков. Поскольку железнодорожное сообщение с Россией невозможно из-за отсутствия рельсов, а техника без топлива не едет — это замедлило оккупантов.

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Ранее Телеграф писал, что количество убитых российских захватчиков идет на тысячи, а пленных — на сотни.