Сапер, взорвавший Генический мост, получил звание Героя Украины посмертно

24 февраля военнослужащий пожертвовал жизнь, чтобы остановить продвижение врага.

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины саперу Виталию Скакуну, который пожертвовал жизнь, чтобы остановить продвижение врага в Херсонскую область.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что соответствующий указ №74/2022 уже подписан.

"Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты посмертно. Ценой собственной жизни он взорвал мост", — сообщил глава государства.

Как сообщалось ранее, мост, который соединяет оккупированный Крым с Геническом (Херсонская область), был взорван утром 24 февраля, после объявления Россией войны против Украины.

Позже стало известно, что на этом направлении оккупантам бой дала 35-я отдельная бригада морской пехоты, в которой проходил службу матрос Виталий Скакун. Известно, что он вызвался взорвать мост, чтобы остановить продвижение противника, но отойти от места взрыва он уже не успел. Его подвиг позволил вооруженным силам Украины передислоцироваться и организовать оборону.