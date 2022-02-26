Украинцы настороже – в сети показали, как задерживают диверсантов-разметчиков (видео)

На защиту государства встали и гражданские

Пока украинские защитники защищают наше государство, коварные диверсанты в мирных городах и населенных пунктах помогают захватчикам. Они выставляют метки, чтобы враг знал, куда целить для больших потерь или достижения другой цели.

Но гражданские украинцы таких людей вылавливают – снимают на видео, задерживают, вызывают полицию. Один из таких был замечен парнем в Полтаве. Когда внимательный гражданин пытался задержать "разметчика", тот ударил его ножом. Раненый успел вызвать полицию — диверсанта жестко задержали, а разоблачившего его парня доставили в больницу.

Впоследствии блогер Олег Шарп сообщил о задержанных "наводчиках" врага в Кривом Роге и Южноукраинске. В последнем случае в Николаевской области разметчиком врагов оказался, как утверждает автор видео, бывший мэр города Андрей Стулин.

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Как сообщал Телеграф, оккупанты придумывают новые способы оставлять метки для нападений — теперь их активность проявилась не на дорогах или домах, а на железной дороге. О случаях меток или "разметчиков" можно сообщить через чат.