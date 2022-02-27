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"Мы уже за Вашей спиной и режем Вас": украинский спецназовец мощно обратился к оккупантам

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Боец спецназа пригрозил России еще большими потерями Новость обновлена 27 февраля 2022, 01:10
Боец спецназа пригрозил России еще большими потерями

Оккупантам предложили вернуться домой самим, пока их не отправили обратно в пакетах

Боец Сил специальных операций Вооруженных сил Украины записал видеообращение к россиянам, в рамках которого жестко высказался о вторжении РФ.

Ролик опубликовали вечером 26 февраля в командовании ССО ВСУ, сообщает "Телеграф".

Осторожно, нецензурная лексика!

"Вы сделали то, что не смог сделать ни один политик в истории нашей страны, так быстро объединить украинцев никому не удавалось, а теперь каждый знает, что Вы мр*зи-оккупанты, которых нужно мочить любыми доступными способами. Каждый старик и ребенок радуется видосам Вашей расстрелянной техники.

Вы пробудили в нас такую ненависть, что у нас только одна задача — е**шить Вас любыми методами. Мы уже за Вашей спиной и режем Вас как свиней.

Вы убили наших детей, расстреливаете дома ракетами, убиваете мирных украинцев, Вам тупо по**й, кого убивать. За каждого нашего будем валить сотню Ваших. Можете заказывать машины.

За Вами Вовчик х**ло, а за нами наша земля, наш дом, наши дети. За них миллионы украинцев будут рвать Вас на куски, чем мы сейчас и занимаемся. Россияне, у Вас два варианта: пакет, красивый пакет, или домой (если успеете)", — подчеркнул спецназовец.

Напомним, вторжение России в Украину началось 24 февраля, и за первые же дни погибли тысячи россиян, было уничтожено сотни единиц танков, самолетов и другой вражеской военной техники.

26 февраля украинские военные под Киевом ликвидировали отряд чеченских боевиков, среди которых известных генерал.

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