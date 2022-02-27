Морги Крыма переполнены трупами оккупантов: крымчане делают все, чтобы их детей не забрали воевать

Крымчане в шоке от войны с Украиной.

В оккупированный Крым продолжают прибывать автомобили с трупами россиян.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко ссылаясь на проверенные источники в Крыму.

"Морги Джанкоя, Красноперекопска и Армянска переполнены трупами русни. Автомобили с трупами продолжают прибывать туда и ждут своей очереди для разгрузки. Часть груза 200 уже движется прямо в Симферополь", — написал он в Telegram.

По словам Геращенко, крымчане приветствовали начало войны с Украиной, поскольку думали, что суть заключается в обеспечении подачи воды в Крым и сухопутного коридора через Мелитополь и Мариуполь. Однако после ракетных ударов по всей территории Украины и полномасштабного вторжения они в шоке мягко говоря.

"В связи с нехваткой "пушечного мяса" вчера срочникам — крымчанам объявлено о необходимости подписания контракта вне зависимости от длительности срочной службы. Безусловно следующим шагом будет их отправка на убой в Украину. Родители призывают детей делать все вплоть до членовредительства дабы избежать необходимой смерти в ближайшем будущем. Некоторые родители предлагают командирам все свои сбережения дабы сберечь своих кровинок. Думаю бравые на бумаге командиры русни сейчас нехило поднимут бабло", — добавил Геращенко.

Напомним, что за данными Генштаба ВСУ, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войска страны-захватчика России потеряли тысячи военных.

Издание The Economist написало, что Россия за день войны против Украины потеряла больше войск, чем за 8 лет войны в Сирии.