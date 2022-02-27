"Горіла сосна, палала": ВСУ сделали яркое видео с сожженной техникой русских
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В ВСУ показали уничтоженную технику врага.
Украинские военные опубликовали видео разгромленной техники оккупантов, с помощью которой Путин планировал захватить Украину.
Видео в Facebook опубликовали Сухопутные войска ВСУ.
Публикацию подписали коротко: "Горіла сосна палала… 18+".
Внимание! Видео 18+
Под видео появились сотни комментариев. Украинцы восхищаются ВСУ и благодарят защитников. Пользователи пишут, что эта песня скоро станет новым хитом.
Кроме того, регулярно публикуются видео с пленными российскими военными. Украинские военные "воспитывают" захватчиков и учат правильному приветствию.
Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.
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