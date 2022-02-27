"Горіла сосна, палала": ВСУ сделали яркое видео с сожженной техникой русских

В ВСУ показали уничтоженную технику врага.

Украинские военные опубликовали видео разгромленной техники оккупантов, с помощью которой Путин планировал захватить Украину.

Видео в Facebook опубликовали Сухопутные войска ВСУ.

Публикацию подписали коротко: "Горіла сосна палала… 18+".

Внимание! Видео 18+

Под видео появились сотни комментариев. Украинцы восхищаются ВСУ и благодарят защитников. Пользователи пишут, что эта песня скоро станет новым хитом.

Кроме того, регулярно публикуются видео с пленными российскими военными. Украинские военные "воспитывают" захватчиков и учат правильному приветствию.

Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.