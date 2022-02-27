Укр

"Горіла сосна, палала": ВСУ сделали яркое видео с сожженной техникой русских

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
Читати українською
Автор
1163
Горит "мощнейшая армия" Новость обновлена 27 февраля 2022, 12:46
Горит "мощнейшая армия"

В ВСУ показали уничтоженную технику врага.

Украинские военные опубликовали видео разгромленной техники оккупантов, с помощью которой Путин планировал захватить Украину.

Видео в Facebook опубликовали Сухопутные войска ВСУ.

Публикацию подписали коротко: "Горіла сосна палала… 18+".

Внимание! Видео 18+

Под видео появились сотни комментариев. Украинцы восхищаются ВСУ и благодарят защитников. Пользователи пишут, что эта песня скоро станет новым хитом.

Кроме того, регулярно публикуются видео с пленными российскими военными. Украинские военные "воспитывают" захватчиков и учат правильному приветствию.

Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.

Теги:
#Россия #Военные #ВСУ
Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин
Политика
Стало известно о планах Лукашенко ввязаться в войну против Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин
Стало известно о планах Лукашенко ввязаться в войну против Украины
Дата публикации
Категория
Подбитый российский танк
Колонна танков с пометкой V движется на Киев, заходя с нового направления: жителей просят уничтожать врага всем, что есть
Дата публикации
Категория
Зеленский надеется на скорейшее рассмотрение дела
За геноцид населения: Украина подает на Россию в Гаагу
Дата публикации
Категория
Боевые действия в стране продолжаются
Более 4 тысяч солдат и много военной техники: потери России на четвертый день войны
Дата публикации
Категория
Российские войска несут огромные потери в Украине
Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину (обновляется)