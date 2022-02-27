Украина обустраивает блок-посты на дорогах: что следует знать водителю

Водителям следует иметь при себе документы

На четвертый день полномасштабного вторжения России в Украину власти приняли решение об обустройстве блокпостов на территории всех областей. Это стремятся сделать по нескольким причинам.

Информацию сообщил глава Минобороны Алексей Резников.

По его словам, правоохранители хотят увеличить свои шансы в борьбе с российскими диверсантами, которые сообщают оккупантам важные стратегические данные. Также обустройство подобных "островков" может задержать захватчиков, которые обычно передвигаются колоннами по несколько десятков единиц техники.

"Это необходимый запах безопасности, который спасет многие жизни", — убежден чиновник.

Также он подчеркнул, что украинским водителям следует быть готовы к такому "соседству" на дороге, поэтому важно запомнить основные правила поведения. Среди них — вежливость, демонстрация документов, отключение фар и использование аварийки и т.д.

Памятник водителю

Резников подчеркнул, что сейчас важно беречь себя и окружающих, потому что только так мы не дадим врагу никаких шансов на победу.

Напомним, что в Украине введено военное положение — из-за нападения России.

Чтобы максимально уберечь мирное население, власти пришлось согласиться на комендантский час в большинстве регионов Украины. Из-за усиления обстрелов Киева местные власти приняли решение продлить действие комендантского часа с вечера субботы до утра понедельника.