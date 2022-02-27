Украина получила от партнеров мощнейшие ракеты

Прибыла дополнительная помощь в виде вооружения от западных коллег

Украина получила еще одну партию мощного оружия от западных коллег. Теперь бойцы авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины вооружены мощнейшими гиперзвуковыми ракетами класса "воздух-воздух".

Указанную информацию в воскресенье, 27 февраля, обнародовали на странице Командования Воздушных Сил ВСУ в соцсети.

Также отмечается, что вооружение уже поступило на территорию украинского государства. Более того, эти мощные ракеты уже находятся под крыльями украинских истребителей.

" Летчики уверяют, что на всех кафиров хватит. Спасибо союзникам антипутинской коалиции за мощную поддержку Украинского войска!! ", — говорится в тексте сообщения.

Публикация от Командования ВС ВСУ

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Черном море вражеский корабль случайно попал в собственный самолет, уничтожив его.

Также напомним, как благодаря эффективной работе украинских систем ПВО защитникам Вооруженных сил страны удалось сбить несколько летательных аппаратов российских оккупантов. Кроме этого, сообщалось, что только во время первых суток вражеского наступления на наше государство украинцы сбили семь военных самолетов РФ. Между тем, в Европе уже успели отреагировать на агрессию России жесткими санкциями, в частности ЕС оставляет оккупанта без половины гражданской авиации.