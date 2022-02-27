"Путин х*йло, Львов привет": еще одного российского оккупанта перевоспитали (видео)
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Украинские военные хорошо относятся к пленным.
После четырехдневной войны России против Украины русские оккупанты продолжают сдаваться в плен. По данным Генштаба ВСУ счет идет на сотни.
Алексей Гончаренко опубликовал в Телеграм очередное видео раскаянья русского вояки.
Оккупант назвал свои данные, а также сказал: "Слава Украине! Героям слава, Путин х*йло, Львов привет"
Под постом появилось множество комментариев, украинцы отмечают, что военные ВСУ хорошо относятся к пленным.
Отметим, что Харьков продолжает бороться с оккупантами. Противник прорвался в город, но ВСУ выбивают врага и зачищают город.
Кроме того, в Василькове на нефтебазе продолжается пожар, но часть топлива удалось спасти.
Украинские военные опубликовали видео разгромленной техники оккупантов, с помощью которой Путин планировал захватить Украину.
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