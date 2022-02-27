Из-под стражи выпускают военных, которые хотят защищать Украину

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Украинцы возле военкомата Новость обновлена 27 февраля 2022, 13:51
Украинцы возле военкомата

Освобожденные заключенные идут защищать Украину.

Принято решение освобождать из-под стражи бывших военных для участия в боевых действиях против России.

Такую ​​информацию подтвердил прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк изданию "Громадське".

По словам Синюка, по большинству желающих вопрос еще согласовывается: учитывается их боевой опыт, заслуги перед государством и искреннее раскаяние.

Известно, что освободили уже Сергей Торбин, осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. Бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке, также уволен на время войны и уже несет службу.

Также известно, что воевать захотели и бывший командир батальона "Торнадо" Руслан Онищенко и командир батальона "Донбасс" Семён Семенченко, но по ним "вопрос ещё согласовывается".

"Вопрос сложный и решается на самом высоком уровне. Речь идет о большом количестве лиц, которые находятся под стражей и уже отбывают наказание по всей стране", заявил прокурор ОГП Андрей Синюк.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании "интернационального легиона сил территориальной обороны" из числа иностранных добровольцев. Желающие вступить в легион могут обратиться в посольства Украины в своих странах.

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#Заключенные #ВСУ
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