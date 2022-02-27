Кличко сказал, есть ли российские войска в Киеве

От рук российских войск в Киеве уже погибли 9 мирных жителей

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о текущей ситуации в городе после сообщений о том, что на Киев движется колонна российских танков. Он сообщил, что российских войск в городе нет, однако орудуют диверсионные группы.

Обращение появилось в его Телеграм-канале.

"Киев продолжает удерживать оборону. Российских войск в столице нет. Но наши военные, правоохранители и тербороны продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов. Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько крупных диверсионных групп. Именно для безопасности жителей мы ввели комендантский час до завтрашнего утра. Не выходите на улицы. Выйти можно только, если, по сигналу воздушной тревоги, вы идете в укрытие. Россия обстреливает жилые кварталы столицы Украины. Россия убивает украинцев по всей Украине!", — сказал мэр.

Он также сообщил количество погибших в Киеве мирных жителей. Война уже унесла жизни 9 человек.

"В Киеве, с начала атаки, с 24 февраля погибли или умерли 9 мирных жителей, в том числе один ребенок. 4 неизвестных и 18 военных и бойцов теробоны. Ранены 106 человек Из них 47 гражданских. В том числе трое детей. В том числе 17-летний курсант", — сообщил Кличко.

Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.