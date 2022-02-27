Тяжелораненый заместитель мэра Новой Каховки призвал украинцев "бороться до конца" (видео)

Чиновник записал видеообращение к украинскому населению и призвал не сдаваться

В Херсонской области российские фашисты ранили заместителя городского головы Новой Каховки Владимира Арнаута. Ветеран АТО записал прощальное предсмертное видео и обнародовал его в соцсети, призвав украинцев стоять до конца.

Соответствующая видеозапись появилась в сети днем 27 февраля, — сообщает "Телеграф".

На кадрах виден окровавленный Владимир Арнаут, который сообщил, что его тяжело ранили и во время прощания заявил, что "осталось ему уже не долго".

Позже на странице волонтера Сергея Цигипа в соцсети появилась информация о том, что раненого Арнаута нашли. Он был оперативно прооперирован и находится в территориальной обороне неподалеку от Бучи.

Впоследствии эту хорошую новость подтвердил и сам заммэра, опубликовав видеообращение для всех, кто за него тревожился.

"Ранили. Сделали операцию. Выжил. Отойду и пойду дальше воевать. Спасибо всем и Слава Украине!" – сказал он.

Новое видео от Владимира Арнаута

Ранее "Телеграф" сообщал, как ради сдерживания российских фашистов украинский герой-военный пожертвовал своей жизнью, взорвав мост под Геническом вместе с собой.