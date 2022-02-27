Тяжелораненый заместитель мэра Новой Каховки призвал украинцев "бороться до конца" (видео)
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Чиновник записал видеообращение к украинскому населению и призвал не сдаваться
В Херсонской области российские фашисты ранили заместителя городского головы Новой Каховки Владимира Арнаута. Ветеран АТО записал прощальное предсмертное видео и обнародовал его в соцсети, призвав украинцев стоять до конца.
Соответствующая видеозапись появилась в сети днем 27 февраля, — сообщает "Телеграф".
На кадрах виден окровавленный Владимир Арнаут, который сообщил, что его тяжело ранили и во время прощания заявил, что "осталось ему уже не долго".
Позже на странице волонтера Сергея Цигипа в соцсети появилась информация о том, что раненого Арнаута нашли. Он был оперативно прооперирован и находится в территориальной обороне неподалеку от Бучи.
Впоследствии эту хорошую новость подтвердил и сам заммэра, опубликовав видеообращение для всех, кто за него тревожился.
"Ранили. Сделали операцию. Выжил. Отойду и пойду дальше воевать. Спасибо всем и Слава Украине!" – сказал он.
Ранее "Телеграф" сообщал, как ради сдерживания российских фашистов украинский герой-военный пожертвовал своей жизнью, взорвав мост под Геническом вместе с собой.
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