Переговоры Украины и России начались: подробности

Встреча должна произойти на границе Украины и Беларуси, в районе реки Припять.

Переговоры между Россией и Украиной начались на четвертый день войны.

Об этом сообщил нардеп от "Слуга народа" Фёдор Вениславский.

Об их проведении стало известно раньше после беседы президента Владимира Зеленского с непризнанным лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Встреча украинской и российской делегации должна пройти на границе Украины и Беларуси, в районе реки Припять.

В офисе президента отметили, что Лукашенко взял под личную ответственность то, что на время поездки, переговоров и даже возвращение украинской делегации вся авиация, а также боевые ракеты, находящиеся на территории РБ, не будут подняты в воздух.

Напомним, что ранее Путин пригрозил Украине и странам Запада ядерным оружием. Причиной этого решения Путин назвал "агрессивные высказывания на Западе".

Напомним, еще утром 27 февраля и сам Владимир Зеленский, и другие представители его администрации заявляли, что Россия ставит слишком ультимативные условия, дабы соглашаться с ней на переговоры.

Теперь же речь идет о встрече "без предварительных условий".