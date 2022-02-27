Укр

Переговоры Украины и России начались: подробности

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
4708
Владимир Зеленский Новость обновлена 27 февраля 2022, 17:24
Владимир Зеленский

Встреча должна произойти на границе Украины и Беларуси, в районе реки Припять.

Переговоры между Россией и Украиной начались на четвертый день войны.

Об этом сообщил нардеп от "Слуга народа" Фёдор Вениславский.

Об их проведении стало известно раньше после беседы президента Владимира Зеленского с непризнанным лидером Беларуси Александром Лукашенко.

Встреча украинской и российской делегации должна пройти на границе Украины и Беларуси, в районе реки Припять.

В офисе президента отметили, что Лукашенко взял под личную ответственность то, что на время поездки, переговоров и даже возвращение украинской делегации вся авиация, а также боевые ракеты, находящиеся на территории РБ, не будут подняты в воздух.

Напомним, что ранее Путин пригрозил Украине и странам Запада ядерным оружием. Причиной этого решения Путин назвал "агрессивные высказывания на Западе".

Напомним, еще утром 27 февраля и сам Владимир Зеленский, и другие представители его администрации заявляли, что Россия ставит слишком ультимативные условия, дабы соглашаться с ней на переговоры.

Теперь же речь идет о встрече "без предварительных условий".

Теги:
#Украина #Россия #Война
ВСУ
Украина
Зеленский сказал, сколько будут платить украинским военным до конца войны
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ВСУ
Зеленский сказал, сколько будут платить украинским военным до конца войны
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
Переговоры Украины и России начались: подробности
Дата публикации
Категория
"Мрии" больше существует
Оккупанты уничтожили гордость Украины — самолет "Мрия"
Дата публикации
Категория
От российских танков осталось только пепелище
В Черниговской области уничтожили танковую роту россиян вместе с личным составом (фото)
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Путин пошел на ядерный шантаж Украины и Запада