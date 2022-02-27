Оккупанты нанесли по Житомиру авиаудар - прогремел сильный взрыв
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Взрыв произошел в районе Киевского шоссе
В Житомире прогремел сильный взрыв.
Об этом сообщило местное издание "Житомир. Журнал" на странице в Фейсбук.
"В Житомире слышны взрывы! Объявлена воздушная тревога! Взрыв произошел в районе Киевского шоссе. Есть фото от житомирян", — сказано в сообщении.
По сообщениям очевидцев, был прилет в аэропорт. Есть информация о том, что по городу нанесли авиаудар.
Также сообщается, что в городе продолжается оборона. Горожан просят оставаться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что оккупанты уничтожили гордость Украины — самолет "Мрия". Известно, что "Мрия" не вылетала из Гостомеля от 5 февраля. Она находилась на стоянке в аэропорту накануне массовой атаки российских оккупантов.
Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.