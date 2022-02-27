Укр

Оккупанты нанесли по Житомиру авиаудар - прогремел сильный взрыв

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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В Житомире после взрыва в воздух поднялся огромный столб дыма Новость обновлена 27 февраля 2022, 18:18
В Житомире после взрыва в воздух поднялся огромный столб дыма

Взрыв произошел в районе Киевского шоссе

В Житомире прогремел сильный взрыв.

Об этом сообщило местное издание "Житомир. Журнал" на странице в Фейсбук.

"В Житомире слышны взрывы! Объявлена воздушная тревога! Взрыв произошел в районе Киевского шоссе. Есть фото от житомирян", — сказано в сообщении.

По сообщениям очевидцев, был прилет в аэропорт. Есть информация о том, что по городу нанесли авиаудар.

Также сообщается, что в городе продолжается оборона. Горожан просят оставаться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что оккупанты уничтожили гордость Украины — самолет "Мрия". Известно, что "Мрия" не вылетала из Гостомеля от 5 февраля. Она находилась на стоянке в аэропорту накануне массовой атаки российских оккупантов.

Напомним, что вторжение России в Украину длится уже четвертые сутки подряд. Ведутся уличные бои во многих городах страны, о чем "Телеграф" оперативно информирует в своем текстовом онлайне.

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