Укр

"Оккупанты, горите в аду": Украина встречает российских захватчиков не хлебом и не солью

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
186
Билборд в Украине Новость обновлена 28 февраля 2022, 12:29
Билборд в Украине

Украину заполонили антироссийские билборды.

В городах, которые подверглись нападению российских оккупационных войск, жители разместили на билбордах послание для солдат из страны-агрессора.

По всей Украине появляются недвусмысленные сообщения для российских солдат. На билбордах украинцы предлагают оккупантам уйти с их земель, а не выполнять преступные приказы президента РФ Владимира Путина.

В сети публикуются снимки билбордов с таким сообщениями:

Украинцы с помощью билбордор обратились к российским оккупантам
Украинцы с помощью билбордор обратились к российским оккупантам

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" за 100 часов войны против российских оккупантов изготовил для украинских военных сотни тысяч единиц вооружения и передал их на нужды армии, а жители Бердянска исполнили гимн Украины на площади перед городским советом, в котором засели российские оккупанты. За 5 дней войны захватчики убили 16 детей.

Напомним, в Ахтырке городской голова прировнял повышение цен в магазинах к мародерству, а президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное обращение, в котором сообщил новую информацию о войне. К слову, украинская делегация прибыла на место переговоров с россиянами.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
Владимир Зеленский
Политика
"Россия показала, какой она стала": Зеленский сообщил новую информацию о войне
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
"Россия показала, какой она стала": Зеленский сообщил новую информацию о войне
Дата публикации
Категория
Российская армия несет сокрушительные потери в Украине: новая сводка
Российская армия несет сокрушительные потери в Украине: новая сводка
Дата публикации
Категория
Вражеские танки и вертолеты ненадолго задерживаются на украинской земл
Сдадим металлолом - отстроим Украину: свежие фото и видео разбитой техники россиян
Дата публикации
Категория
Российская армия продолжает атаковать, неся большие потери
Война – день 5: Украина подвергается бомбежкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)
Дата публикации
Категория
Киев и Москва все-таки начнут диалог
В Беларуси начались первые за время войны переговоры Украины с Россией (онлайн-трансляция)