"Оккупанты, горите в аду": Украина встречает российских захватчиков не хлебом и не солью

Украину заполонили антироссийские билборды.

В городах, которые подверглись нападению российских оккупационных войск, жители разместили на билбордах послание для солдат из страны-агрессора.

По всей Украине появляются недвусмысленные сообщения для российских солдат. На билбордах украинцы предлагают оккупантам уйти с их земель, а не выполнять преступные приказы президента РФ Владимира Путина.

В сети публикуются снимки билбордов с таким сообщениями:

Украинцы с помощью билбордор обратились к российским оккупантам

Ранее сообщалось, что "Укроборонпром" за 100 часов войны против российских оккупантов изготовил для украинских военных сотни тысяч единиц вооружения и передал их на нужды армии, а жители Бердянска исполнили гимн Украины на площади перед городским советом, в котором засели российские оккупанты. За 5 дней войны захватчики убили 16 детей.

Напомним, в Ахтырке городской голова прировнял повышение цен в магазинах к мародерству, а президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное обращение, в котором сообщил новую информацию о войне. К слову, украинская делегация прибыла на место переговоров с россиянами.