"Враг не пройдет": за 100 часов войны Украина изготовила и передала военным сотни тысяч единиц оружия (видео)
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Госконцерн заявил, что полученные в войне трофеи они готовы отремонтировать и передать украинской армии.
Государственный концерн "Укроборонпром" за 100 часов войны против российских оккупантов изготовил для украинских военных сотни тысяч единиц вооружения и передал их на нужды армии.
Об этом в Facebook сообщили Сухопутные войска Украины.
На нужды Минобороны, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Территориальной Обороны передали:
- свыше 50 единиц военной техники (танки, БМП, БТР, бронеавтомобили);
- 547 единиц минометов и гранатометов;
- более 170 единиц вооружения разных систем и калибров;
- 600 ракет;
- 105 тысяч единиц других боеприпасов;
- 12 тысяч взрывных устройств.
Также в "Укроборонпроме" заявили о готовности к ремонту трофейной техники и даже договорились об этом с Генштабом ВСУ.
"Работаем круглосуточно дальше на нашу победу и вместе делаем Украину сильной", — заявили в государственном концерне.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Харьков получил новейшее мощное оружие для обороны от российских войск.
О борьбе Украины с российскими оккупантами читайте в материале "Телеграфа": "Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)".
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