"Враг не пройдет": за 100 часов войны Украина изготовила и передала военным сотни тысяч единиц оружия (видео)

Госконцерн заявил, что полученные в войне трофеи они готовы отремонтировать и передать украинской армии.

Государственный концерн "Укроборонпром" за 100 часов войны против российских оккупантов изготовил для украинских военных сотни тысяч единиц вооружения и передал их на нужды армии.

Об этом в Facebook сообщили Сухопутные войска Украины.

На нужды Минобороны, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Территориальной Обороны передали:

свыше 50 единиц военной техники (танки, БМП, БТР, бронеавтомобили);

547 единиц минометов и гранатометов;

более 170 единиц вооружения разных систем и калибров;

600 ракет;

105 тысяч единиц других боеприпасов;

12 тысяч взрывных устройств.

Также в "Укроборонпроме" заявили о готовности к ремонту трофейной техники и даже договорились об этом с Генштабом ВСУ.

"Работаем круглосуточно дальше на нашу победу и вместе делаем Украину сильной", — заявили в государственном концерне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Харьков получил новейшее мощное оружие для обороны от российских войск.

О борьбе Украины с российскими оккупантами читайте в материале "Телеграфа": "Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)".