Укр

"Враг не пройдет": за 100 часов войны Украина изготовила и передала военным сотни тысяч единиц оружия (видео)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Укроборонпром изготовил для армии тысячи единиц оружия Новость обновлена 28 февраля 2022, 12:00
Укроборонпром изготовил для армии тысячи единиц оружия

Госконцерн заявил, что полученные в войне трофеи они готовы отремонтировать и передать украинской армии.

Государственный концерн "Укроборонпром" за 100 часов войны против российских оккупантов изготовил для украинских военных сотни тысяч единиц вооружения и передал их на нужды армии.

Об этом в Facebook сообщили Сухопутные войска Украины.

На нужды Минобороны, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Территориальной Обороны передали:

  • свыше 50 единиц военной техники (танки, БМП, БТР, бронеавтомобили);
  • 547 единиц минометов и гранатометов;
  • более 170 единиц вооружения разных систем и калибров;
  • 600 ракет;
  • 105 тысяч единиц других боеприпасов;
  • 12 тысяч взрывных устройств.

Также в "Укроборонпроме" заявили о готовности к ремонту трофейной техники и даже договорились об этом с Генштабом ВСУ.

"Работаем круглосуточно дальше на нашу победу и вместе делаем Украину сильной", — заявили в государственном концерне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Харьков получил новейшее мощное оружие для обороны от российских войск.

О борьбе Украины с российскими оккупантами читайте в материале "Телеграфа": "Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину (обновляется)".

Теги:
#Украина #Россия #Война #Вооружение #Оборонпром
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