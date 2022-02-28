Защитники острова Змеиный живы: Россия захватила их в плен и распространяет фейки
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Связаться напрямую со своими подчиненными командование пока не может
Военнослужащие с острова Змеиный, прославившиеся на весь мир тем, что мужественно противостояли русскому кораблю, оказались в живых. После нескольких дней фильтрации дезинформации Военно-морским силам ВСУ удалось узнать, что собратья сейчас в плену оккупантов из России.
Такое заявление сделало командование ВМС ВСУ.
"О морских пехотинцах и пограничниках, которых взяли в плен […]. Мы очень рады узнать о том, что наши собратья живы и с ними все хорошо!" — говорится в сообщении.
При этом следует отметить, что Россия традиционно пытается извратить все факты. Так, например, вообще не сообщается о том, какой ущерб нанесли оккупанты, сойдя на Змеиный. При этом ими были повреждены все вышки и антенны, а также маяк, из-за чего вся связь с островом прервалась.
Направить помощь военнослужащим, мужественно защищавшим клочок украинской земли, не было возможности из-за регулярных обстрелов со стороны российского флота.
Теперь же многочисленные росСМИ разгоняют фейки о том, что наши военные вроде бы самостоятельно сложили оружие. Для этого они выложили видео вроде как "Руслана Муренко", которого называют одним из захваченных в плен на Змеином. Однако это неправда.
"Человек в кадре зовут Евгений Евгеньевич Малохрено, — пишет в Twitter пользователь Назар Токарь. — Он живет в Крыму, в Балаклаве. Это алкоголик, водитель Камаза, бьет женщину, за что время от времени попадает под суд. И еще он плохой актер".
Мы добавляем видео к материалу, но призываем помнить, что это фейк и основание. В пользу этого свидетельствуют отдельные документы.
Пока командованию ВМС не удалось связаться с пленными военными. Неизвестно даже, удалось ли уцелеть всему личному составу. Но в любом случае хотя бы часть из них живы.
При этом вместе с ними в плену находятся и люди, прибывшие на Змеиный для возможного оказания помощи на гражданском судне МПРС "Сапфир". Среди них есть священники и их помощники.
Напомним, что за последние несколько дней российская оккупационная армия захватила в Черном море уже несколько кораблей. Заложникам сейчас более 50 человек — все они гражданские.
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