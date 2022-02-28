Россияне начали маскироваться: вывешивают флаги Украины на технике

Оккупанты зарисовали на своей технике буквы Z, O, по которым их можно узнать, а также прикрываются украинскими флагами.

В целях введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Оккупанты вывешивают украинские флаги на колоннах российской военной техники.

Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Такие случаи подмечены в н.п. Победа, Новая Басань в Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области", — сказано в сообщении..

Кроме того, зафиксированы случаи, когда противник вывешивает белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться. Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение. Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права.

На технике РФ вывешивают украинские флаги

Как сообщалось, оккупанты совершили авианалет на Бровары. Россия ударила по мирному городу ракетой "Искандер". Также вечером 28 февраля продолжаются ракетные обстрелы Киева и Харькова.