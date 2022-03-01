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Зеленский отреагировал на авиаудар в Харькове и назначил главу Киева: обращение президента (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам Новость обновлена 01 марта 2022, 12:49
Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам

Президент рассказал о текущей обстановке в стране и озвучил несколько важных решений

Президент Украины Владимир Зеленский назвал авиаудар вблизи Харьковской ОГА террором и сообщил, что управлять Киевом будет генерал. Как сообщает "Телеграф", об этом говорится в видеообращении гаранта, опубликованном во вторник, 1 марта.

Так, Зеленский подчеркнул, что ракета в центральную площадь Харькова – откровенный, ничем не прикрытый террор.

"После такого Россия – это государство-террорист. Никто не простит. Никто не забудет", — считает президент.

Кроме того, глава государства сообщил, что Украина вызывает посла из Кыргызстана за оправдание агрессии России, посла из Грузии за преграды добровольцам, которые хотят помочь Украине, за безнравственную позицию в отношении санкций.

Также сообщается, что главой Киевской военной администрации назначен генерал Жернов Николай Николаевич. Кличко остается мэром столицы, но руководить обороной будет профессиональный военный, добавил Зеленский.

Напомним, в Харькове после сильных обстрелов в ходе переговоров в Беларуси обстановка остается напряженной. Во вторник, 1 марта, оккупанты открыли огонь по центральной площади города. Взрыв произошел недалеко от здания областной государственной администрации. Момент попал на видео.

Теги:
#Харьков #Владимир Зеленский #Київ
Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам
Украина
Зеленский отреагировал на авиаудар в Харькове и назначил главу Киева: обращение президента (видео)
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Дата публикации
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Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам
Зеленский отреагировал на авиаудар в Харькове и назначил главу Киева: обращение президента (видео)
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