Укр

Благодаря "Укрзализныце" было эвакуировано более 11 тысяч животных

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Благодаря "Укрзализныце" было эвакуировано более 11 тысяч животных Новость обновлена 01 марта 2022, 14:59

В первые дни российской военной агрессии против Украины "Укрзализныця" развернула масштабную эвакуацию местных жителей и их домашних животных. В частности, успешно было вывезено более 11 тысяч домашних питомцев, сообщает пресс-служба УЗ в Facebook.

Для более эффективного вывоза животных в "Укрзализныце" смягчили правила транспортировки.

"Для их перевозки пассажирам нужно иметь с собой документы (ветеринарный паспорт) и позаботиться о том, чтобы животное было в переноске", – говорится в сообщении.

В ведомстве также призывают пассажиров не бросать домашних животных на вокзалах и гарантируют их перевозку вместе с владельцами в поездах.

"Просим других пассажиров отнестись с пониманием: потому что в эти непростые времена наша человечность определяется, в частности, тем, как мы относимся к животным", – резюмировали в УЗ.

Теги:
#Укрзализныця #Эвакуация #Война #УЗ
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