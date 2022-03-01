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Пока Лукашенко дал добро стрелять ракетами по Украине, белорусы будут убивать армию путина (видео)

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Белорусская рота терробороны в Укарине Новость обновлена 01 марта 2022, 16:41
Белорусская рота терробороны в Укарине

Иностранцы присоединяются к украинской терробороне, первые — белорусы

При терробороне "Азов" создана белорусская рота – первое подразделение из иностранцев-добровольцев, изъявивших желание встать на защиту Украины в войне против России. Как передает "Телеграф", об этом сообщил экс-командир полка "Азов" и руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин в своем Телеграм-канале во вторник, 1 марта.

Добровольцы поддержали Украину и выступили с призывом к своим соотечественникам. Так, в видео заявляют, что к подразделению может присоединится каждый белорус, который хочет бороться с украинцами за общие идеалы, свободы и ценности суверенитета.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский дал разрешение на введении безвизового режима для иностранцев, которые выступают против действий россии и готовы поддержать Украину в войне. Иностранцы могут беспрепятственно въехать в Украину и вступить в ряды Интернационального легиона обороны Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Генштабе Украины отчитались об обстановке и заявили, что путинские войска теряют наступательный потенциал.

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#Добровольцы #Белорусь
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