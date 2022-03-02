Характер войны изменился: министр обороны обратился к украинцам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1331
Российские войска деморализованы
Украина уже почти 150 часов обороняется от нападения россии. Агрессору все тяжелее дается удержать свои подразделения в боеспособном состоянии.
Как рассказал министр обороны Алексей Резников, в плен сдаются солдаты и офицеры рф, а также отказываются продолжать наступление. Сообщил он и про увеличение объема международной помощи — новые "Байрактары" уже здесь, "Стрингеры" и "Джавелины" — на очереди.
Украинцам удалось прорвать информационную блокаду россии. Как сообщает глава Минобороны — родственники пленных и погибших россиян начали выходить на акции протеста.
Из страха перед украинскими защитниками и защитницами российские войска начали остреливать издалека мирные города — с территории россии и Белоруси прилетают ракеты по жилым домам и школам, из залпового огня — роддома. Как отмечает Резников, клеймо террориста, а не военного останется на российский военнослужащих надолго.
Упомянул Резников и обстрел Житомира в месть за выполнение 95-й бригадой десанта задания в зоне ООС. От рук российских военных страдают Харьков, Мариуполь, Херсон.
"Никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в уме у толики маньяков, которые пока держат власть в России", — написал министр.
Как ранее писал "Телеграф", в Украине успешно применяют "Байрактары" — они расправляются с колоннами оккупантов.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-