Характер войны изменился: министр обороны обратился к украинцам

Российские войска деморализованы

Украина уже почти 150 часов обороняется от нападения россии. Агрессору все тяжелее дается удержать свои подразделения в боеспособном состоянии.

Как рассказал министр обороны Алексей Резников, в плен сдаются солдаты и офицеры рф, а также отказываются продолжать наступление. Сообщил он и про увеличение объема международной помощи — новые "Байрактары" уже здесь, "Стрингеры" и "Джавелины" — на очереди.

Украинцам удалось прорвать информационную блокаду россии. Как сообщает глава Минобороны — родственники пленных и погибших россиян начали выходить на акции протеста.

Из страха перед украинскими защитниками и защитницами российские войска начали остреливать издалека мирные города — с территории россии и Белоруси прилетают ракеты по жилым домам и школам, из залпового огня — роддома. Как отмечает Резников, клеймо террориста, а не военного останется на российский военнослужащих надолго.

Упомянул Резников и обстрел Житомира в месть за выполнение 95-й бригадой десанта задания в зоне ООС. От рук российских военных страдают Харьков, Мариуполь, Херсон.

"Никакого "русского мира" не существует. Есть нацистская идеология в уме у толики маньяков, которые пока держат власть в России", — написал министр.

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Как ранее писал "Телеграф", в Украине успешно применяют "Байрактары" — они расправляются с колоннами оккупантов.