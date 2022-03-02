Лекарства в Украине есть: в Минздраве рассказали о ситуации с обеспечением населения

Проблемы с обеспечением есть только в городах, где идут активные боевые действия.

Украина седьмой день противостоит российским захватчикам. Несмотря на все атаки и удары со стороны оккупантов, экстренные службы в городах продолжают работать, а особенно усиленной стала работа медиков.

Как рассказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко в эфире "UAвместе", склады и больницы в стране обеспечены лекарствами, а министерство продолжает реагировать на каждый заказ, чтобы доставлять препараты туда, где в них нуждаются.

По словам министра, проблемы по обеспечению возникают в зонах боевых действий. Для того чтобы доставить туда необходимое, нужны гуманитарные коридоры. Над этим работают власти.

Среди препаратов, на которые наибольший спрос, остается инсулин, раствор для гемодиализа и психотропные препараты. Власти Украины понимают это и пытаются максимально ими обеспечить.

"Инсулин в стране есть, более 1 миллиона флаконов. Вопрос только доставки", — сообщил Ляшко, добавив, что сейчас работают над поставками в Херсонскую область и города, где идут боевые действия.

Если у вас нет доступа к какой-либо категории лекарств — обращайтесь на специальную горячую линию: 0 800 60 20 19. Операторы этой линии в сотрудничестве с волонтерами находят этот препарат, или находят аптеку, где есть этот препарат.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие лекарства нужно иметь в аптечке во время военного положения.