Укр

ВСУ укрепляются под Горловкой и готовятся перейти к наступлению

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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ВСУ планирует наступление Новость обновлена 02 марта 2022, 15:39
ВСУ планирует наступление

Впервые за семь дней войны наши подразделения перешли в наступление по отдельному направлению

Одна из бригад украинской армии укрепляется в окрестностях Горловки Донецкой области, которая находится под контролем оккупантов с 2014 года, и планирует развивать наступление на город. Впервые за семь дней войны украинская армия готовится к наступлению.

Об этом советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил на брифинге в ОПУ, передает "Укринформ".

"Зона ООС. Там приятные новости. Большая часть наших подразделений удерживает свои позиции, а одна из наших бригад даже продвинулась по окраине Горловки. Сейчас они там укрепляются и, возможно, будут развивать наступление. Впервые за семь дней войны наши подразделения перешли в наступление по отдельному направлению. Я думаю, что это не последнее наступление, не последнее контрнаступление. Скоро придет время, когда мы будем освобождать нашу землю, а не только защищать ее", – отметил он.

Арестович также сообщил, что российские военные продолжают сосредоточивать свои усилия и группировки в северо-западном направлении Киева с тем, чтобы развивать наступление на украинскую столицу. Однако он убежден, что благодаря системной работе Вооруженных Сил Украины, нападающим не удастся этого сделать.

Как сообщал "Телеграф", ВСУ начинают перехватывать инициативу, российские войска деморализованы.

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#Россия #Война #Горловка
ВСУ планирует наступление
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