В Хмельницкой области мародера наказали ремнем (видео)

Украинцы показали свое отношение к мародерству.

В среду, 2 марта, на седьмой день полномасштабного вторжения российских войск в Украину жители Нетешина (Хмельницкая область) поймали и наказали мародера.

Соответствующее видео доступно на telegram-канале Олега Шарпа.

На кадрах видно, как жители Нетешина решили проучить мародера. Преступника привязали пищевой пленкой к столбу, сняли ему штаны и отхлестали ремнем. В Украине произошло уже несколько подобных случаев, которые для мародеров завершались одинаково — их с опущенными штанами привязывали к столбам. Мародеров ловят не только сотрудники полиции и территориальной обороны, но и неравнодушные граждане.

"Воспитание мародера в Нетешине. Без слов", — гласит сообщение под видео.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мародеров в столице будут наказывать по законам военного времени. В Ахтырке (Сумская область) мэр города прировнял к мародерству повышение цен в магазинах, а также пригрозил людям, которые собираются выпивать алкоголь во время войны.

Ранее сообщалось, что в Николаеве поймали российских захватчиков, которые заявили, что их обманули.