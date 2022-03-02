Укр

В Хмельницкой области мародера наказали ремнем (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Мародер в Нетишине Новость обновлена 02 марта 2022, 16:53
Мародер в Нетишине

Украинцы показали свое отношение к мародерству.

В среду, 2 марта, на седьмой день полномасштабного вторжения российских войск в Украину жители Нетешина (Хмельницкая область) поймали и наказали мародера.

Соответствующее видео доступно на telegram-канале Олега Шарпа.

На кадрах видно, как жители Нетешина решили проучить мародера. Преступника привязали пищевой пленкой к столбу, сняли ему штаны и отхлестали ремнем. В Украине произошло уже несколько подобных случаев, которые для мародеров завершались одинаково — их с опущенными штанами привязывали к столбам. Мародеров ловят не только сотрудники полиции и территориальной обороны, но и неравнодушные граждане.

"Воспитание мародера в Нетешине. Без слов", — гласит сообщение под видео.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мародеров в столице будут наказывать по законам военного времени. В Ахтырке (Сумская область) мэр города прировнял к мародерству повышение цен в магазинах, а также пригрозил людям, которые собираются выпивать алкоголь во время войны.

Ранее сообщалось, что в Николаеве поймали российских захватчиков, которые заявили, что их обманули.

Теги:
#Украина #Россия #Хмельницкая область #Нетишин #Война с Россией
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